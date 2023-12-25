Академик разрешил есть за новогодним столом этот продукт

Заместитель президента Российской академии образования развенчал миф о якобы опасном ингредиенте многих блюд

Накануне Нового года сеть завалена рецептами разных салатов, горячих блюд и закусок. И во многих из них написаны советы сетевых кулинаров и экспертов о том, что колбасу в том же "Оливье" лучше заменять на курицу или другое мясо. Якобы так будет полезнее для организма. Академик РАН Геннадий Онищенко развеял "страшные слухи" о вреде колбасы. Он считает, что этот продукт совершенно несправедливо обижен критиками и вполне приемлем как участник новогоднего стола.

"Раз колбаса разрешена – значит, она безопасна... Не надо шарахаться", – считает Онищенко.



Академик просто напомнил о некоторых очевидных моментах: например, что перед покупкой неплохо бы обращать внимание на качество продукта, не хватая первую попавшуюся марку, а выбор сорта зависит исключительно от вкусов и предпочтений каждого человека. Лично он сам в молодости обожал "докторскую" колбаску. Онищенко напомнил, что колбаса, как и любые другие продукты, должна правильно храниться – например, в холодильнике. И что даже в новогодние каникулы расслабляться и употреблять в пищу просроченную еду точно не стоит. А еще напомнил о чувстве меры и не полезной привычке объедаться.



Ранее мы писали о том, что один из самых любимых россиянами сортов колбасы запретили продавать.

