Кардиолог назвал вредные для сердца продукты

За здоровьем важно пристально следить

Каждый день в организм человека поступают различные продукты. Еда является топливом для людей и должна соответствовать стандартам здорового питания. В противном случае рассчитывать на долгую и беззаботную жизнь не приходится. Так, известный российский кардиолог Юрий Конев рассказал, какие продукты негативно влияют на работу главного мотора человека.



По словам опытного медицинского специалиста, в первую очередь, необходимо максимально сократить потребление соленых, моченных, кислых, а также содержащих холестерин продуктов. Помимо сердечно-сосудистой системы, от таких угощений страдают почки – орган, ответственный за регуляцию артериального давления.



Конев отметил, что соль и сахар в больших количествах могут оказать существенное негативное влияние на работу сердца, поэтому от этих вкусовых добавок лучше постепенно отказываться. Также для сердца очень вредны спиртные напитки, фастфуд, газировка и сладости.

