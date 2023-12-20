Назван самый вредный напиток на новогоднем столе: лучше откажитесь от него

Назван самый вредный напиток на новогоднем столе: лучше откажитесь от него
Фото: unsplash.com
Диетолог назвала альтернативу

Газированные напитки с десертами предпочтительнее оставлять в стороне от новогоднего стола, который и так богат калориями. Диетолог Ирина Бородина рекомендует заменить салаты с жирными заправками на овощной вариант и урезать порции.

Самое вредное, что есть на новогоднем столе – как раз газировка с различными коктейлями с высоким содержанием сахара. И, конечно, десерты, от которых лучше в ночное время суток отказаться. Лучше всего заменить такую жидкость на морс с компотом. Ну а десерты попросту исключить.

Диетолог также посоветовала россиянам заменить салаты на овощные при возможности. К примеру, из винегрета можно исключить жирную заправку. Из оливье можно убрать картофель и вместо майонеза использовать йогурт. А при отсутствии альтернатив разбавить жирную еду в салате наличием фруктов и овощей.

Представители кейтеринг-отрасли, кстати, отмечают, что у россиян растет запрос на здоровое питание. На выбор людей – огромный выбор блюд с низкой калорийностью. Жирное мясо предлагают заменить на отварное или запеченное. Майонез – на сметану или соус собственного приготовления.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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