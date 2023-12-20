Обязательное для новогоднего стола блюдо: записываем в кулинарную книгу

Горячее угощение приведет в восторг гостей

Российские хозяйки в преддверии Нового 2024 года продолжают продумывать меню на праздничный стол. В волшебную ночь требования к блюдам не ограничиваются их вкусовыми характеристиками, новогодние угощения также должны выглядеть эффектно и празднично. "Утро.ру" делится рецептом блюда, которое обязательно должно оказаться на новогоднем столе. Ароматная курочка, запеченная с клюквой и апельсином, займет достойное место в домашней кулинарной книге.





Ингредиенты





Пошаговый рецепт приготовления