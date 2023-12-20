Обязательное для новогоднего стола блюдо: записываем в кулинарную книгу

Российские хозяйки в преддверии Нового 2024 года продолжают продумывать меню на праздничный стол. В волшебную ночь требования к блюдам не ограничиваются их вкусовыми характеристиками, новогодние угощения также должны выглядеть эффектно и празднично. "Утро.ру" делится рецептом блюда, которое обязательно должно оказаться на новогоднем столе. Ароматная курочка, запеченная с клюквой и апельсином, займет достойное место в домашней кулинарной книге.
Ингредиенты
Пять куриные бедрышек, три большие ложки меда, два крупных апельсина, две дольки чесночка, 80 г клюквы, одна большая ложка коричневого сахара, три большие ложки оливкового масла, одна большая ложка бальзамического уксуса, специи и соль по вкусу, для украшения – розмарин.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно почистить и мелко нарезать чесночок. Затем с помощью мелкой терки добываем апельсиновую стружку из цедры одного апельсина. В отдельную емкость выжимаем из него сок.
Теперь кладем в комбайн нарезанный чесночок, апельсиновую стружку, апельсиновый сок, 1/3 объема клюквы, коричневый сахарный песок, по две большие ложки меда и масла, уксус, соль и любимые специи. Взбиваем маринад.
Курицу нужно залить ароматным соусом и оставить на пару часов. После этого выкладываем птицу в смазанную маслом форму, сверху кладем оставшуюся клюкву. Запекать в течение примерно получаса до готовности.
Оставшиеся масло и мед перемешиваем, сверху смазываем готовую курочку и отправляем еще на пару минут в духовой шкаф, увеличив температуру или поставив режим гриль. Готовое блюдо украшаем розмарином и оставшимся апельсином. Вкуснятина выглядит очень красиво и празднично.
К слову, ранее "Утро.ру" делилось
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