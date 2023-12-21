Россияне назвали самую нелюбимую новогоднюю еду

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Перед Новым годом в социальных сетях обсудили самое нелюбимое праздничное блюдо. Вопреки всем ожиданиям, комментаторы из России писали о продуктах, которые многие считают деликатесами. И даже любимая всеми сельдь под шубой попала под раздачу участников опроса.
В черном списке россиян оказались следующие традиционные новогодние блюда:
1. Холодец, оказавшийся на первом месте. Именно это блюдо чаще всего упоминали в опросе.
2. Крабовый салат с рисом и кукурузой, мимоза, винегрет и даже оливье, который, казалось, любят все.
3. На удивление часто пользователи соцсети упоминали икру, которая обычно считается деликатесом на праздничном столе.
4. Бутерброды со шпротами тоже оказались в списке нелюбимых новогодних блюд.
5. Среди прочего россияне предпочитают не готовить на Новый год заливную рыбу.
Среди комментариев были даже упоминания шампанского. А вот мандарины, кажется, любят все, про этот фрукт не написал никто.
Впрочем, главное – не переедать на праздниках любимой едой. Диетолог Полина Журавлева ранее дала россиянам советы по очищению организма от шлаков и токсинов без вреда для организма, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ранее Утро.ру рассказало о блюде, которое обязательно должно быть на каждом новогоднем столе.
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