Россияне назвали самую нелюбимую новогоднюю еду

Россияне назвали самую нелюбимую новогоднюю еду
Anatoly Prososov/www.globallookpress.com
В списке, на удивление, оказалась икра

Перед Новым годом в социальных сетях обсудили самое нелюбимое праздничное блюдо. Вопреки всем ожиданиям, комментаторы из России писали о продуктах, которые многие считают деликатесами. И даже любимая всеми сельдь под шубой попала под раздачу участников опроса.

В черном списке россиян оказались следующие традиционные новогодние блюда:

1. Холодец, оказавшийся на первом месте. Именно это блюдо чаще всего упоминали в опросе.

2. Крабовый салат с рисом и кукурузой, мимоза, винегрет и даже оливье, который, казалось, любят все.

3. На удивление часто пользователи соцсети упоминали икру, которая обычно считается деликатесом на праздничном столе.

4. Бутерброды со шпротами тоже оказались в списке нелюбимых новогодних блюд.

5. Среди прочего россияне предпочитают не готовить на Новый год заливную рыбу.

Среди комментариев были даже упоминания шампанского. А вот мандарины, кажется, любят все, про этот фрукт не написал никто.

Впрочем, главное – не переедать на праздниках любимой едой. Диетолог Полина Журавлева ранее дала россиянам советы по очищению организма от шлаков и токсинов без вреда для организма, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее Утро.ру рассказало о блюде, которое обязательно должно быть на каждом новогоднем столе. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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