Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве

А еще мэр уточнил, где детям можно отправить письмо для зимнего волшебника

Уже в конце декабря, перед Новым годом в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза. Каждая из них разработана в определенной тематике. Так, в Измайловском парке появится "Снежная королева", в ландшафтном парке "Митино" будет стоять "Морозко", а в парке Олимпийской деревни – "Простоквашино".

Новые филиалы, рассказал Сергей Собянин, станут дополнением к основной Московской усадьбе хозяина Нового года на территории заповедника "Кузьминки-Люблино". В 2023 году здесь завершили капитальный ремонт, после которого зону для проведения экскурсий удалось расширить практически в три раза.

Перед отправкой в гости к зимнему кудеснику многие дети наверняка пожелают отправить ему заветное письмо. В этом году в столице установили более 150 специальных ящиков – туда ребята могут положить письма для Деда Мороза.

"Они есть на 10 станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол имени Образцова. Узнать ящики можно по брендированной оклейке "Почта Деда Мороза", – уточнил Собянин.

30 и 31 декабря на Изумрудной площади усадьбы пройдет праздничная программа. Гостей развлекут концертом, семейными шоу и хороводами.