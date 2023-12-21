Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве

Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве
Фото: t.me/mos_sobyanin
А еще мэр уточнил, где детям можно отправить письмо для зимнего волшебника

Уже в конце декабря, перед Новым годом в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза. Каждая из них разработана в определенной тематике. Так, в Измайловском парке появится "Снежная королева", в ландшафтном парке "Митино" будет стоять "Морозко", а в парке Олимпийской деревни – "Простоквашино".

Новые филиалы, рассказал Сергей Собянин, станут дополнением к основной Московской усадьбе хозяина Нового года на территории заповедника "Кузьминки-Люблино". В 2023 году здесь завершили капитальный ремонт, после которого зону для проведения экскурсий удалось расширить практически в три раза.

Перед отправкой в гости к зимнему кудеснику многие дети наверняка пожелают отправить ему заветное письмо. В этом году в столице установили более 150 специальных ящиков – туда ребята могут положить письма для Деда Мороза.

"Они есть на 10 станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол имени Образцова. Узнать ящики можно по брендированной оклейке "Почта Деда Мороза", – уточнил Собянин.

30 и 31 декабря на Изумрудной площади усадьбы пройдет праздничная программа. Гостей развлекут концертом, семейными шоу и хороводами.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке

Людей возмущает, что "ставшая американкой" певица остается в почете

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей