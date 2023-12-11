Мэр Москвы рассказал, как акция "Добрая елка" помогает исполнять детские мечты

Дети мечтают о самом простом - и самом заветном для них, рассказал Собянин

В Москве проходит благотворительная акция "Добрая елка", которая продлится в столице до 29 февраля. Глава города пригласил жителей столицы присоединиться к мероприятию.

Так, москвичи могут попробовать себя в роли Деда Мороза, воплотив мечты детей, оставшихся без родительского попечения, а также тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях.

Желания детей опубликованы на сайте акции и в новогодних шарах, которые украшают "добрые елки". Эти деревья установлены на самых популярных столичных площадках.

Как указал Собянин, ребята мечтают о простых радостях жизни, которые являются их заветной мечтой. Слава Белков получил развивающий конструктор в прошлом году, другой ребенок, Тимофей Гусев, получил билет на экскурсию в "Союзмультфильм".