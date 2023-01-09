Сергей Собянин рассказал, как прошли новогодние каникулы в Москве

Столицу посетили семьи мобилизованных из 85 регионов РФ

Несмотря на тяжелую обстановку в стране, которая продолжает бороться с националистами, захватившими власть на Украине, простые жители России нуждаются в праздничных мероприятиях. Как отметил глава Москвы Сергей Собянин, в конце завершившегося года более 80% москвичей поддержали решение отпраздновать Новый год. При этом праздничные мероприятия были посвящены нашим бойцам, участвующим в спецоперации по демилитаризации Незалежной, а также жителям пострадавших регионов.

Горожане в Первопрестольной приняли активное участие в программе "Москва Помогает". В ее рамках люди собрали более 156 тысяч подарков и отправили более 12 тысяч открыток с поздравлениями для детей из вернувшихся в состав нашей страны регионов, а также для участников спецоперации.

Кроме того, на получивших большую популярность среди москвичей и гостей города представлениях "Елки Мэра" побывали почти 61 тысяча малышей и взрослых, среди которых 10 116 человек из семей москвичей-участников спецоперации.

Все гости новогодних мероприятий получили заряд позитива и окунулись в настоящую волшебную атмосферу главного праздника года. Как сообщил столичный градоначальник, наибольшей популярностью у москвичей и гостей Златоглавой пользовались такие знаменитые парки, как ВДНХ, "Зарядье" и Парк Горького. Во время традиционных зимних каникул новогоднее настроение царило на всех улицах города.