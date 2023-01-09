Сергей Собянин рассказал, как прошли новогодние каникулы в Москве

Сергей Собянин рассказал, как прошли новогодние каникулы в Москве
Фото: Сайт мэра Москвы Сергея Собянина
Столицу посетили семьи мобилизованных из 85 регионов РФ

Несмотря на тяжелую обстановку в стране, которая продолжает бороться с националистами, захватившими власть на Украине, простые жители России нуждаются в праздничных мероприятиях. Как отметил глава Москвы Сергей Собянин, в конце завершившегося года более 80% москвичей поддержали решение отпраздновать Новый год. При этом праздничные мероприятия были посвящены нашим бойцам, участвующим в спецоперации по демилитаризации Незалежной, а также жителям пострадавших регионов.

Горожане в Первопрестольной приняли активное участие в программе "Москва Помогает". В ее рамках люди собрали более 156 тысяч подарков и отправили более 12 тысяч открыток с поздравлениями для детей из вернувшихся в состав нашей страны регионов, а также для участников спецоперации.

Кроме того, на получивших большую популярность среди москвичей и гостей города представлениях "Елки Мэра" побывали почти 61 тысяча малышей и взрослых, среди которых 10 116 человек из семей москвичей-участников спецоперации.

Все гости новогодних мероприятий получили заряд позитива и окунулись в настоящую волшебную атмосферу главного праздника года. Как сообщил столичный градоначальник, наибольшей популярностью у москвичей и гостей Златоглавой пользовались такие знаменитые парки, как ВДНХ, "Зарядье" и Парк Горького. Во время традиционных зимних каникул новогоднее настроение царило на всех улицах города.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ

Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей