Москву по приглашению мэра посетят дети из других регионов России

Предложение провести новогодние каникулы в столице станет отличным подарком к празднику

С 3 по 8 января 2023 года Москву по приглашению мэра Сергея Собянина по традиции посетят дети из других регионов России, в том числе из многодетных и социально незащищенных семей, победители олимпиад и творческих конкурсов. В этом году в столице ждут также жителей новых территорий РФ и детей участников специальной военной операции.

Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы и столичный Комитет по туризму подготовили для юных гостей обширную культурную и образовательную программу в рамках проекта "Город открытий". Ребята не просто увидят собственными глазами исторические и знаковые места в самом сердце страны – они смогут изучить столицу в интерактивном формате и получить новые компетенции.

"“Город открытий” – флагманский образовательно-туристический проект Комитета по туризму города Москвы, который представляет столицу в роли единого образовательного пространства для подрастающего поколения. Дети из регионов приезжают в Москву, где своими глазами могут увидеть, что такое инновации. Надеемся, что это поможет им открыть новые возможности для развития",

– отмечает глава Комитета по туризму Евгений Козлов.

Во время зимних каникул ребята смогут побывать в технопарке "Сколково", на ВДНХ, в парке "Зарядье", Дарвиновском музее, подняться на Останкинскую телебашню, посетить Елку в Кремле и Гостином дворе, побывать на различных экскурсиях. Организаторы новогоднего путешествия уверены, что у юных гостей из других регионов останутся незабываемые впечатления от Москвы и появятся новые друзья из разных городов.

Ранее в Москве открылись десятки пунктов сбора подарков и гуманитарной помощи для тех, кто встречает этот новый год в зоне СВО.