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В Московском зоопарке появились специальные почтовые ящики – с их помощью можно отправить письмо Деду Морозу.
Один почтовый ящик расположен в сувенирном магазине на ул. Красная Пресня, другой – в павильоне на Новом входе в зоопарк, уточнила пресс-служба зоопарка.
"В Московском зоопарке традиционно начала работать "Почта Деда Мороза". Рядом с почтовыми ящиками есть конверты и ручки. Отправить свои послания можно до 31 декабря уходящего года",
– передает АГН "Москва".
Адрес новогоднего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза". Сотрудники зоопарка непременно помогут юному отправителю правильно подписать конверт. Но даже если в адресе будет ошибка, письмо обязательно будет доставлено адресату – Деду Морозу. А вот чтобы получить ответ, нужно правильно указать обратный адрес отправителя, включая индекс.
Кстати, новогодняя почта доставит послание не только Деду Морозу, но и его региональным "коллегам" – якутскому Чысхаану, Кыш Бабаю из Татарстана и другим.
Стать сказочным волшебником в эти предновогодние дни может каждый. В столичных парках и на площадях открылись пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает", куда можно отнести посылки для детей и военных, находящихся сейчас в зоне СВО.
Генсек выдал пустой и несуразный ответ