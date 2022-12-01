Москва помогает людям с инвалидностью в ДНР и ЛНР

Организации и жители столицы собирают и отправляют в Донецк и Луганск костыли, ходунки, пеленки и другие средства реабилитации

Москва активно помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик: там работают столичные медики и строители, московские педагоги и социальные работники делятся практическим опытом с донбасскими коллегами, ученики школ и колледжей Донецка и Луганска получают из Москвы новые учебники, соответствующие федеральному перечню. Отдельное внимание уделяется помощи живущим в ДНР и ЛНР людям с инвалидностью.

Люди с инвалидностью, которые от рождения или вследствие заболеваний, ранений, возраста лишены возможности вести обычный образ жизни, особенно нуждаются в поддержке. Зачастую, значительно облегчить их состояние или даже вернуть возможность самостоятельно себя обслуживать помогают технические средства реабилитации, например, костыли, трости, ходунки, кресла-коляски, а также средства индивидуального ухода. В нынешние сложные времена Москва старается максимально помочь Донецку и Луганску в обеспечении нуждающихся всем необходимым.

"За ноябрь этого года столица отправила 18000 единиц абсорбирующего белья и закупила около 4000 технических средств реабилитации для жителей ЛНР и ДНР",

– сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак. Кроме этого, город помог обеспечить социальные учреждения Донецка и Луганска специальной мебелью и реабилитационным оборудованием.

Москвичи тоже стремятся помочь жителям Донбасса. Многие отозвались на призыв принести в пункты сбора гуманитарной помощи костыли, ходунки и другие приспособления для ходьбы. Если средства реабилитации прежде уже были в употреблении, специалисты их осматривали и при необходимости ремонтировали.

"Ресурсный центр для инвалидов сразу подключился к акции "Москва помогает" по сбору технических средств реабилитации для жителей Донецка и Луганска. В рамках акции была проделана большая работа. Сотрудники центра организовали целую мастерскую по приведению технических средств реабилитации, бывших в употреблении, в порядок. Всего было отремонтировано около 4,5 тысячи единиц, а приняли гораздо больше – примерно 7,5 тысячи",

– рассказал директор Ресурсного центра для инвалидов Александр Худяков.

Ранее Москву посетили сотрудники луганских социальных учреждений. Их цель: перенять лучшие столичные практики в организации помощи людям, неспособным позаботиться о себе самостоятельно.