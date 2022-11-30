Москва обеспечит новыми учебниками школы и колледжи Донецка и Луганска

Москва обеспечит новыми учебниками школы и колледжи Донецка и Луганска
Столичные издательства уже напечатали более миллиона учебных пособий, необходимых для обучения детей в ЛНР и ДНР

Донецкие и луганские школы и колледжи в новом году будут полностью обеспечены учебниками, обучающими пособиями и методическими материалами, которые помогут детям успешно освоить учебную программу и получить качественное всестороннее образование. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.

Все понимают, насколько важно наличие современных учебников и наглядных материалов для успешного образовательного процесса. Поэтому Москва решила объединить усилия с системами образования Донецка и Луганска ради общей цели – обучения подрастающих россиян, проживающих в республиках, пояснил руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков. "К счастью, у нас есть возможность в непростые дни оказать поддержку нашим коллегам и предоставить учебники и наглядные пособия для работы", – отметил он.

Партия учебной литературы уже сформирована. В нее вошли учебники по предметам общеобразовательной программы с 1 по 11 класс, а также учебники по адаптированной программе для ребят с особенностями. Студентам колледжей, получающим среднее профессиональное образование, подготовлены учебники по специальностям. Плюс к этому в Донецк и Луганск отправят дополнительные пособия, которые помогут детям лучше освоить школьную программу.

"Мы понимаем, что нашим коллегам в республиках сейчас очень сложно использовать электронные образовательные ресурсы. Поэтому мы отправляем и учебные пособия, например, рабочие тетради по предметам для начальной школы, прописи по русскому языку. Это большое подспорье для местных педагогов. Для средней и старшей школы мы также отправляем рабочие тетради, атласы, контурные карты. Для педагогов направляем пособия с методическими рекомендациями",

– рассказала в интервью изданию "Утро.ру" старший методист Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Елена Ярута. Она подчеркнула, что все издания входят в федеральный перечень. Точно по таким же учебникам учатся дети в Москве. Более того, в Донецк и Луганск отправят абсолютно новые книги, которые напечатали в столичных издательствах.

"Когда к нам поступил запрос от коллег из Донецка и Луганска, мы с ним внимательно ознакомились, уточнили все нюансы, учли все пожелания и обратились в издательства, чтобы там напечатали нужные учебники",

– рассказала Елена Ярута. Столичные издательства с готовностью откликнулись на запрос и в короткие сроки его исполнили. "Убеждены, что каждый школьник должен иметь возможность получать новые знания и иметь доступ к качественным образовательным материалам", – прокомментировал президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

Планируется, что партия учебников, а это более миллиона единиц печатной продукции, будет отправлена в ДНР и ЛНР до конца декабря 2022 года. Московские школьники, в свою очередь, тоже принимают активное участие в судьбе сверстников из новых российских регионов. Недавно прошла акция "Дети – детям", в рамках которой ученики школ Москвы и других городов приносили свои любимые книги, которыми они хотели поделиться с юными жителями Донбасса. Сейчас в предновогодние дни в Москве объявлена акция по сбору подарков для детей и военных, которые находятся в зоне СВО.

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