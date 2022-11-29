Увлекательные мастер-классы, квесты и фотосессии пройдут с 1 по 16 декабря

Родственников мобилизованных москвичей ждут на творческих мероприятиях, приуроченных к наступающему Новому году, в Центре поддержки семей мобилизованных. Разнообразные мастер-классы, сказочные квесты, конкурсы, игры, фотосессии позволят окунуться в добрую и теплую предновогоднюю атмосферу, уверена заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.

Мероприятия пройдут с 1 по 16 декабря. Программа рассчитана на мам с детьми разного возраста и составлена таким образом, чтобы каждый нашел себе занятие по душе.

"Дети вместе с мамами смастерят елочные игрушки и открытки, отправят письмо Деду Морозу, примут участие в квестах, играх и фотосессиях. Надеемся, что приятные сюрпризы порадуют гостей и подарят им частичку нашего тепла и внимания",

– говорит Ольга Лотванова.

Мероприятия пройдут в центре поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Подробная программа представлена на сайте. Для участия надо записаться по телефону горячей линии Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 495 870-44-44.

Центр поддержки семей мобилизованных оказывает комплексную помощь родственникам москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ. График работы центра: в будние дни с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 16:00.