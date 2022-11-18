Собянин поблагодарил участников городского голосования о формате новогодних мероприятий за неравнодушие и поддержку

Москва отказалась от излишеств в пользу СВО

Внимание жителей Москвы привлекла тема голосования на "Активном гражданине" – порядка 300 тысяч человек решили проголосовать. 29 процентов высказались за обычный формат, свыше половины – 52% – решили отказаться от массовых уличных мероприятий, указал в личном блоге глава столицы Сергей Собянин.

Мэрия приняла во внимание настроения горожан, решив отказаться от пышных праздников – время сейчас явно не то. Однако никто не говорит, что город, как и прежде, будет ярким, красивым и зимним.

"От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году также считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", – рассказал мэр столицы.

Собянин поблагодарил москвичей за активную позицию, указав, что Новый год-2023 столица посвятит воинам и людям, работающим в оборонно-промышленном комплексе на благо Родины.

А на "Елке Мэра" ожидается много-много праздничных представлений для детей мобилизованных москвичей и ребят, приехавших из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.