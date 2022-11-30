В Москве организуют сбор подарков детям и военным в зоне СВО

В Москве организуют сбор подарков детям и военным в зоне СВО
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Гуманитарные пункты «Москва помогает» откроются с 1 декабря во всех округах столицы

Новый год – всеми любимый праздник, время чудес и волшебства. Стать добрым волшебником может каждый, для этого не обязательно дарить дорогие подарки: можно просто окружить близких вниманием, создать у окружающих хорошее настроение и оказать поддержку нуждающимся. Для тех, кто хочет поделиться частичкой тепла и доброты с детьми, оказавшимися сейчас в зоне проведения специальной военной операции, и с военнослужащими, выполняющими патриотический долг вдали от дома, в столице открываются штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает".

С 1 декабря пункты начнут работать в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня", в саду имени Баумана и "Эрмитаж" и на других площадках. Туда можно приносить открытки с теплыми пожеланиями, рисунки, сладкие подарки, книжки, настольные игры. Для военных можно передать носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены. Важно, чтобы все вещи были новыми, а продукты – с хорошим сроком годности.

С 9 декабря к сбору посылок в зону СВО присоединятся гуманитарные пункты на площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Еще несколько штабов "Москва помогает" откроются в разных округах столицы с 23 декабря. Конкретные адреса можно посмотреть на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". Прием новогодних подарков для детей и военных на новых российских территориях продлится до 8 января 2023 года.

Ранее москвичи помогли собрать детей Донбасса в школу – десятки тысяч добровольцев передали канцтовары и книги для ребят из Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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