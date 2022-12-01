После курса оздоровления и социальной адаптации ребята отправились в новые семьи

В Центре реабилитации и образования №7 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы побывали дети-сироты из Донецкой Народной Республики. Ребята прошли не только курс оздоровления и социальной адаптации, для них была подготовлена разнообразная развлекательная программа, а также знакомство с интересными профессиями будущего.

В Московский центр реабилитации №7 из ДНР в сопровождении педагогов прибыл 91 ребенок самого разного возраста: старшему почти 18 лет, а младшему – всего два месяца. Но всех их объединяло общее горе – они остались без родителей. При этом кто-то видел смерть близких своими глазами, кто-то сам был ранен. Так что прибывшие из ДНР дети нуждались и в медицинской реабилитации, и в помощи профессионального психолога. Была у сотрудников центра и задача максимум: вернуть радость на лица этих детей, подарить им яркие эмоции и помочь поверить в счастливое будущее.

"Дети приехали очень встревоженные. Они со страхом думали, что их ждет впереди. Наша задача была – окутать их теплом, комфортом, вниманием, сопричастностью, чтобы каждый ребенок смог забыть о своих переживаниях, расслабился и почувствовал себя настоящим ребенком, который имеет право на детство",

– рассказала в интервью изданию "Утро.ру" директор центра реабилитации и образования № 7 Светлана Войтас.

В результате к каждому ребенку был найден свой подход, разработана своя лечебно-реабилитационная, образовательная и развлекательная программа, с учетом потребностей, интересов и даже семейных связей, ведь среди детей оказалось немало братьев и сестер, которым важно было находиться рядом. По словам Светланы Войтас, это был необычный опыт для сотрудников Центра: все-таки обычно туда для реабилитации приезжают дети, которых организуют по возрастам. Но команда в Центре собралась очень отзывчивая, поэтому моментально находила индивидуальное решение всех возникающих вопросов.

"Когда мы увидели, что в группе есть младенец, это было неожиданностью для нас. Мы ведь работаем со школьниками, а тут два месяца ребенку. Но в Центре быстро появились коляски, игрушки для малышей, памперсы – так душевно сотрудники подключились к этому вопросу", – отмечает руководитель.

Помимо медицинских процедур, у ребят была весьма насыщенная программа. Приезжал дизайнер-парикмахер Михаил Прохоров, который сделал всем прически и дал практические советы. Вместе с профессиональным кулинаром дети готовили сладости, а потом устраивали общую дегустацию. В круглогодичных теплицах можно было погрузиться в мир растений. Верховая езда, пение, рисование, футбол, "Шоу талантов" – каждая минутка была заполнена. С огромным интересом дети отнеслись к занятиям робототехникой, нейропрограммированием, VR – кое-кто даже решил, что займется этим направлением профессионально, когда вырастет.

После курса реабилитации дети разъехались в разные регионы России: для них нашлись приемные семьи в Нижнем Новгороде, Волгограде, Рязани, Мурманске, Подмосковье, кроху взяла семья из Курска. Со стороны Центра было организовано индивидуальное психологическое сопровождение каждой приемной семьи.

"Прощание было очень трогательным. Мы вместе пели песню "Мы – дети Галактики". Мы подарили каждому ребенку на память набор: рюкзак, толстовка и т.д. А они нам оставили свои рисунки и сделали картину из ладошек, которую мы передали нашему министру соцзащиты и уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по чьей инициативе дети из ДНР оказались в нашем центре", – рассказала Светлана Войтас.

Сейчас Центр реабилитации и образования № 7 вернулся к работе в обычном режиме: принимает московских детей и подростков, которые нуждаются в комплексной реабилитации. Чтобы туда попасть, нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства, адрес можно уточнить на сайте столичного Департамента соцзащиты. Но с ребятами и педагогами из ДНР сотрудники Центра не теряют связь: делятся новостями и фотографиями в соцсетях и вспоминают, как весело и интересно проводили время во время реабилитации. А это значит, курс социальной адаптации прошел успешно – ребята из Донецка, оставшиеся без родителей, поверили, что им помогут и все будет хорошо.