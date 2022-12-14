Москвичи передают подарки детям и военнослужащим в зону СВО

Москвичи передают подарки детям и военнослужащим в зону СВО
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Пункты сбора "Москва помогает" открылись на новогодних фестивальных площадках

Традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в столице с 23 декабря, но фестивальные площадки уже работают. Там установлены "Добрые елки", открыты бесплатные катки, организованы пункты сбора подарков детям и военнослужащим, находящимся сейчас в зоне специальной военной операции.

Пункты сбора проекта "Москва помогает" открыты по всему городу, найти наиболее удобный можно на интерактивной карте. Волонтеры, которые принимают гуманитарную помощь и готовят их к отправке дальше, говорят, что в рамках новогодней акции москвичи чаще всего несут сладости, мягкие игрушки и детские книжки.

Защитникам Отечества сейчас, в основном, передают теплые вещи: носки, варежки, стельки, термобелье. В посылки обычно вкладывают открытки с добрыми искренними пожеланиями.

Пункты сбора на фестивальных площадках будут работать до 8 января. Важно, чтобы все вещи были новыми, с бирками и в упаковке, а продукты – с хорошим сроком годности.

Накануне в новые регионы России уже были отправлены 30 тысяч сладких наборов от мэра Москвы. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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