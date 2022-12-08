"Техноград" приглашает школьников с новых российских территорий на интенсивы по профориентации

Помимо тематических мастер-классов, ребят ждет интересная экскурсионная и спортивная программа

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" разработал специальную программу, которая поможет ребятам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определиться с будущей профессией. Интенсивы организованы по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам детского омбудсмена, важно помочь подросткам понять, каким может быть их будущий профессиональный путь. "Образовательная программа столичного “Технограда” – и мастер-классы, и выезды на производство – как раз содействует этому", – уверена Львова-Белова.

Правительство Москвы откликнулось на инициативу. С 13 по 20 декабря на ВДНХ и в детском лагере "Литвиново" в Московской области для подростков с новых территорий состоятся интенсивы по научно-техническим дисциплинам в рамках пятой молодежной смены "Послезавтра".

"Наша задача – дать детям, которые интересуются инженерно-техническими дисциплинами, комплексное представление о возможностях профессионального развития в современной экономике",

– пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участниками смены станут более 200 ребят старшего школьного возраста. Для них проведут профориентационное тестирование и практико-ориентированные мастер-классы, которые дадут возможность ребятам познакомиться с современными технологиями в строительстве, программированием станков с ЧПУ, цифровым дизайном, мехатроникой и т.п. Помимо тренингов, для участников пятой смены запланированы экскурсии на производства и спортивно-культурная программа.

Ранее стало известно, что воспитанники школ искусств из ДНР примут участие в фестивале "Горячие сердца" в Москве.