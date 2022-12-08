В Москве прошли лечение более 280 детей из ДНР и ЛНР

В Москве прошли лечение более 280 детей из ДНР и ЛНР
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Многим ребятам требовалась операция после подрыва на мине

В больницах Москвы в течение 2022 г. были прооперированы и прошли курс реабилитации более 280 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Многие были доставлены в тяжелом состоянии после ранений в результате обстрелов или подрыва мин.

В частности, в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в этом году было переведено почти 90 детей с минно-взрывными ранениями, рассказал директор НИИ Валерий Митиш.

"Благодаря слаженному взаимодействию врачей из разных регионов, задействованию специализированного транспорта, а также санитарной авиации уже в течение суток после травмы большая часть пациентов получает высококвалифицированную хирургическую помощь. В результате ни у одного ребенка, который проходил лечение в нашем институте, не было гнойных осложнений и никому не потребовалась ампутация",

– сообщил Валерий Митиш.

Надо отметить, сотрудничество данного НИИ с медучреждениями Донецка и Луганска началось еще в 2014 году, тогда из республик в Москву было доставлено более 50 раненых детей. Сейчас налажено также взаимодействие медиков в режиме консультаций, кроме этого, московские детские хирурги и травматологи работают непосредственно в ЛНР и ДНР в составе мультидисциплинарных бригад.

Ранее Москва приняла на санаторное лечение почти 100 ребят из ДНР, оставшихся без родителей.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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