Учащиеся школ искусств ДНР примут участие в фестивале "Горячее сердце"

Учащиеся школ искусств ДНР примут участие в фестивале "Горячее сердце"
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Финал детского творческого конкурса состоится в Москве

Воспитанники 16 школ искусств Донбасса примут участие в детском фестивале "Горячее сердце", который пройдет с 20 по 25 декабря в Москве.

Ранее ребята из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского стали финалистами отборочного тура фестиваля. В Москву они приедут, чтобы побороться за звание победителей и стать участниками большого гала-концерта, который состоится 23 декабря на сцене театра "Школа драматического искусства". Юные исполнители представят хореографические номера, споют народные песни, покажут виртуозную игру на скрипке, фортепиано, саксофоне и других музыкальных инструментах. Прямая трансляция гала-концерта будет организована в группе московских школ искусств в социальной сети "ВКонтакте".

В период пребывания в Москве гостям из ДНР предложат также интересную просветительскую и развлекательную программу. Они побывают в Измайловском кремле, Музее В.С. Высоцкого, на елке мэра Москвы и в Кремлевском дворце. Для директоров донецких школ предусмотрена специальная программа, в том числе по обмену опытом.

Ранее в Москве побывали на трехдневной экскурсии ребята из ДНР и ЛНР с нарушениями слуха.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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