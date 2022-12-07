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Мастерить игрушки на елку, вырезать снежинки и делать подарки своими руками гораздо веселее в кругу единомышленников. В этом убедились участники семейных встреч в центре поддержки родственников мобилизованных москвичей, которые проходят в эти предновогодние дни.
За первую неделю встреч, которые начались 1 декабря, дети вместе с мамами сплели около 200 брелоков-елочек, сделали 350 браслетов из разноцветных бусин и лент, смастерили 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения елки. Всему этому их научили на мастер-классах, которые проходят в центре поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.
Дети постарше проходят увлекательные квесты и большой компанией играют в настольные игры "Сила слова", "Финансы и инвестиции для детей", "Пираты и флибустьеры", "План семьи" и др. Малыши отгадывают загадки, рассказывают стихи.
"Совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра",
– убеждена замдиректора центра Ольга Лотванова.
Здесь же в центре можно написать и отправить письмо Деду Морозу, поделиться рецептами новогодних блюд и авторскими дизайнами украшениями, сделать интересные фотографии в тематических фотозонах.
Предновогодние семейные встречи продлятся до 16 декабря. Записаться можно на сайте или по телефону Департамента труда и социальной защиты населения Москвы +7 (495) 870-44-44.
Центр поддержки семей мобилизованных на ул. Сергея Радонежского оказывает комплексную помощь родственникам москвичей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации.
Меры уже подготавливаются властями
От переговоров хотят окончательно отказаться