Предновогодние встречи в центре поддержки семей мобилизованных проходят в веселой и теплой атмосфере

Предновогодние встречи в центре поддержки семей мобилизованных проходят в веселой и теплой атмосфере
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Записаться на праздничные мероприятия можно онлайн до 16 декабря

Мастерить игрушки на елку, вырезать снежинки и делать подарки своими руками гораздо веселее в кругу единомышленников. В этом убедились участники семейных встреч в центре поддержки родственников мобилизованных москвичей, которые проходят в эти предновогодние дни.

За первую неделю встреч, которые начались 1 декабря, дети вместе с мамами сплели около 200 брелоков-елочек, сделали 350 браслетов из разноцветных бусин и лент, смастерили 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения елки. Всему этому их научили на мастер-классах, которые проходят в центре поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Дети постарше проходят увлекательные квесты и большой компанией играют в настольные игры "Сила слова", "Финансы и инвестиции для детей", "Пираты и флибустьеры", "План семьи" и др. Малыши отгадывают загадки, рассказывают стихи.

"Совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра",

– убеждена замдиректора центра Ольга Лотванова.

Здесь же в центре можно написать и отправить письмо Деду Морозу, поделиться рецептами новогодних блюд и авторскими дизайнами украшениями, сделать интересные фотографии в тематических фотозонах.

Предновогодние семейные встречи продлятся до 16 декабря. Записаться можно на сайте или по телефону Департамента труда и социальной защиты населения Москвы +7 (495) 870-44-44.

Центр поддержки семей мобилизованных на ул. Сергея Радонежского оказывает комплексную помощь родственникам москвичей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Три сценария: как Россия ответит на нефтяное эмбарго Запада

Меры уже подготавливаются властями

"Центр Киева в хлам": в России нашли способ достичь мира в Донбассе

От переговоров хотят окончательно отказаться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей