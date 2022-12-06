В Москве включили горячую линию по уборке снега и наледи

Типичные заявки обрабатывает робот, в сложных случаях помогает оператор

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Москвы начал принимать заявки по вопросам содержания придомовых территорий в зимний период. Звонить можно в любое время суток.

Плохо убирают снег во дворе, обледенели ступени, слишком много противогололедного реагента на тротуаре, нависающие с крыши сосульки, требующий обновления лед в хоккейной коробке – эти и другие моменты москвичи могут сообщить по телефону единого диспетчерского центра: +7 495 539-53-53.

Звонок примет голосовой помощник. Он зафиксирует суть проблемы, адрес, контакты заявителя. Если случай сложный, робот тут же переведет звонок на оператора. По статистике, более 80% заявок, поступающих в ЕДЦ, отрабатываются в день обращения.

"В прошлом году жители города оставили более 200 тысяч заявок на зимние виды работ. Чаще всего люди обращались с просьбой убрать снег и наледь во дворах. Всего специалисты линии ЕДЦ принимают заявки по 18 различным зимним тематикам. Например, можно попросить почистить от снега площадку для выгула собак или вход в подъезд",

– рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Через ЕДЦ можно также сообщить об отсутствии или слабом напоре воды, перебоях с электричеством, засоре мусоропровода, сломанной двери в подъезде, надписях в лифте и т.д. Оставить заявку можно также с помощью сервиса "Вызов мастера" на mos.ru и в приложении "Электронный дом".