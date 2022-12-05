Удобный пункт сбора гуманитарной помощи в Москве можно найти на интерактивной карте

В разных округах столицы будет открыто более 70 точек "Москва помогает"

На mos.ru опубликована интерактивная карта, с помощью которой легко найти пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". До 8 января туда можно приносить новогодние подарки детям, проживающим на новых территориях России, а также военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Пункты сбора будут работать в московских парках, на площадях, других местах общественного притяжения. Так, точки "Москва помогает" уже открыты в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня". С 9 декабря, когда в столице начнется зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", пункты сбора гуманитарной помощи откроются на ярмарочных площадках. Пункт у арки главного входа на ВДНХ и еще в нескольких местах начнут работу 23 декабря.

Узнать точные адреса и время работы пунктов "Москва помогает" можно на интерактивной карте.

Принимать и упаковывать подарки и гуманитарную помощь в столице помогают волонтеры. Присоединиться к ним может каждый, кому уже исполнилось 14 лет. Как вступить в ряды добровольцев, можно узнать на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".