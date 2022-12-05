Удобный пункт сбора гуманитарной помощи в Москве можно найти на интерактивной карте

Удобный пункт сбора гуманитарной помощи в Москве можно найти на интерактивной карте
Фото: mos.ru
В разных округах столицы будет открыто более 70 точек "Москва помогает"

На mos.ru опубликована интерактивная карта, с помощью которой легко найти пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". До 8 января туда можно приносить новогодние подарки детям, проживающим на новых территориях России, а также военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Пункты сбора будут работать в московских парках, на площадях, других местах общественного притяжения. Так, точки "Москва помогает" уже открыты в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня". С 9 декабря, когда в столице начнется зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", пункты сбора гуманитарной помощи откроются на ярмарочных площадках. Пункт у арки главного входа на ВДНХ и еще в нескольких местах начнут работу 23 декабря.

Узнать точные адреса и время работы пунктов "Москва помогает" можно на интерактивной карте.

Принимать и упаковывать подарки и гуманитарную помощь в столице помогают волонтеры. Присоединиться к ним может каждый, кому уже исполнилось 14 лет. Как вступить в ряды добровольцев, можно узнать на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Американская разведка предрекла России серьезные трудности в военной сфере

Вашингтон отслеживает производство наших ракет

Два слова остановят конфликт на Украине – 19FortyFive

У Запада есть все возможности завершить СВО, уверен американских эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей