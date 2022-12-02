Детям с нарушениями слуха из Донецка и Луганска оказали теплый прием в Москве

Детям с нарушениями слуха из Донецка и Луганска оказали теплый прием в Москве
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
За три дня ребята увидели главные достопримечательности столицы

Воспитанники Донецкой специальной школы-интерната № 19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната провели три незабываемых дня в Москве. Ребята приехали в столицу в рамках этапа V фестиваля детского творчества "Утренняя звезда" для подростков с нарушениями слуха, а сотрудники общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" насытили их программу пребывания разнообразными экскурсиями и развлечениями.

Как выяснилось, большинство детей из ЛНР и ДНР никогда раньше не бывали в Москве, поэтому экскурсию начали с посещения Красной площади. Затем они погуляли по парку Зарядье, а после отправились в Театр мимики и жеста. За три дня пребывания в Москве ребята из Донецка и Луганска не только приняли участие в фестивале, где исполняли жестовые песни, но и посмотрели представление в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и побывали в "Москвариуме".

Поездкой остались довольны не только ребята, но и сопровождавшие их педагоги, которые смогли обменяться с московскими коллегами полезным опытом по созданию комфортной жизни и полноценной интеграции в общество людей с нарушениями слуха.

"Рады, что удалось ребятам из Донбасса показать в столице много увлекательного и интересного. (…) Готовы и дальше продолжать сотрудничество и обмениваться опытом по поддержке людей с инвалидностью",

– подчеркнула начальник отдела реализации программ управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и соцзащиты Москвы Наталья Протасова.

Ранее сообщалось, что Москва приняла на реабилитацию почти 100 детей-сирот из ЛНР и ДНР. Кроме этого, в столице побывала для обмена опытом делегация работников социальной сферы ЛНР.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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