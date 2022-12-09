Бесплатно покататься на коньках можно на площадках фестиваля "Московские сезоны"

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Катание на коньках – любимая зимняя забава москвичей. На каток приходят семьями, большими компаниями друзей. Особой популярностью пользуются катки на площадках традиционного столичного фестиваля "Московские сезоны", вход на которые бесплатный.
В этом году 19 фестивальных катков начали работу 9 декабря. Можно прийти со своими коньками и при необходимости бесплатно отдать их в заточку. Можно взять коньки напрокат: в наличии размеры от 27-го до 46-го. Стоимость проката – 50 руб. за пару (залог 2000 тыс.руб.). Напрокат также можно взять защитные наколенники, шлем. Для сопровождающих – а дети с 3 до 10 лет могут находиться на льду только в присутствии законных представителей – организован прокат валенок.
Вход на каток бесплатный, но по предварительной регистрации, которую можно пройти онлайн на сайте "Московских сезонов". Там же можно уточнить график работы конкретного катка в определенный день: большинство открыто с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные, но бывают и изменения.
Адреса фестивальных площадок, где организованы бесплатные катки:
Там же организованы пункты сбора гуманитарной помощи и новогодних подарков для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Брянской и Белгородской областей, а также военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и беженцев.
Россия и США провели долгожданный обмен
Аналитики увидели в словах президента отказ от мирного урегулирования