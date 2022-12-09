Бесплатно покататься на коньках можно на площадках фестиваля "Московские сезоны"

В будние дни катки открыты с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00

Катание на коньках – любимая зимняя забава москвичей. На каток приходят семьями, большими компаниями друзей. Особой популярностью пользуются катки на площадках традиционного столичного фестиваля "Московские сезоны", вход на которые бесплатный.

В этом году 19 фестивальных катков начали работу 9 декабря. Можно прийти со своими коньками и при необходимости бесплатно отдать их в заточку. Можно взять коньки напрокат: в наличии размеры от 27-го до 46-го. Стоимость проката – 50 руб. за пару (залог 2000 тыс.руб.). Напрокат также можно взять защитные наколенники, шлем. Для сопровождающих – а дети с 3 до 10 лет могут находиться на льду только в присутствии законных представителей – организован прокат валенок.

Вход на каток бесплатный, но по предварительной регистрации, которую можно пройти онлайн на сайте "Московских сезонов". Там же можно уточнить график работы конкретного катка в определенный день: большинство открыто с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные, но бывают и изменения.

Адреса фестивальных площадок, где организованы бесплатные катки:

площадь Революции;

Профсоюзная улица, владение 41;

Коптевский бульвар, владение 18 а;

сквер у станции метро "Некрасовка";

Ключевая улица, владение 22;

улица Перерва, владение 52;

Митинская улица, владение 31;

Матвеевская улица, владение 2;

Соколово-Мещерская улица, владение 23;

сквер у станции метро "Отрадное";

Уральская улица, владение 16;

улица Теплый Стан, владение 1 б;

улица Адмирала Руднева, владение 8;

Вешняковская улица, владение 16;

Городецкая улица, владение 1;

Святоозерская улица, владение 1;

Сухонская улица, владение 6, строение 1;

Волгоградский проспект, владение 119;

город Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона.

Там же организованы пункты сбора гуманитарной помощи и новогодних подарков для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Брянской и Белгородской областей, а также военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и беженцев.