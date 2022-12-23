Дополнительные пункты сбора новогодних подарков "Москва помогает" открылись в столице

Дополнительные пункты сбора новогодних подарков "Москва помогает" открылись в столице
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Передать посылку с добрыми пожеланиями в зону СВО стало еще проще

С 23 декабря в столице начали работу еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках акции "Москва помогает". Они расположены на ВДНХ, смотровой площадке "Воробьевы горы", на фестивальных площадках "Путешествие в Рождество" и в других популярных общественных местах.

Акция по сбору новогодних подарков для детей, проживающих в новых регионах России, а также военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, стартовала в столице в начале декабря. Уже собрано 43 тыс. посылок от неравнодушных москвичей. Они передают детям сладости, игрушки, книжки, военным – теплые вещи и письма со словами благодарности и поддержки.

Сейчас передать подарок в зону СВО стало еще проще: его можно взять с собой, отправляясь на семейную прогулку в московские парки отдыха или на городской каток, и прямо на месте отдать волонтерам, работающим в красочных новогодних домиках.

"Добрая карта столицы пополняется новыми пунктами сбора новогодних подарков “Москва помогает”. Создать зимнюю сказку для других и передать теплые пожелания можно в каждом округе города. Москвичи уже отметили удобство расположения точек и новогоднюю атмосферу, созданную благодаря украшенным домикам-шале",

– отмечает председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Уточнить адрес и график работы пунктов сбора посылок в рамках проекта "Москва помогает" можно на интерактивной карте. Кроме того, любой желающий старше 14 лет может присоединиться к отряду добровольцев и помочь в приеме и упаковке подарков. Как это сделать, можно узнать на сайте и в соцсетях организации "Мосволонтер".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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