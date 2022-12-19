Семьи мобилизованных москвичей получат подарки к Новому году

Приятные сюрпризы ждут не только детей, но и взрослых

Новый год – любимый праздник россиян. Его принято отмечать семьями. Но в этом году многие призваны на службу в Вооруженные силы и не смогут встретить праздник в семейном кругу. Чтобы сгладить горечь разлуки, Москва старается максимально окружить родных военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции, теплом и заботой.

По инициативе столичных властей родственникам участников СВО приготовили приятные новогодние сюрпризы.

"Насыщенная программа ждет детей. Так, каждый ребенок от 3 до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить новогодние мероприятия",

– рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В частности, детишки получат приглашения на елку Мэра в Гостином Дворе, на Кремлевскую елку, в цирк на проспекте Вернадского, на ледовые шоу, а также абонемент на каток в столичных парках.

Взрослые тоже не останутся без подарков: супругам и родителям участников СВО доставят праздничные наборы к новогоднему столу от правительства Москвы.

Сотрудники контакт-центра сейчас обзванивают семьи мобилизованных, чтобы согласовать время доставки подарков. При этом для малышей организуют настоящее индивидуальное мини-представление с участием Дема Мороза и Снегурочки. Эту почетную миссию взяли на себя представители молодежного совета комплекса социального развития Москвы.

"Совет молодых специалистов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы стал настоящим батальоном Дедов Морозов. Мы уже посетили несколько десятков семей по всей Москве. Мы стараемся подарить атмосферу праздника детишкам, их смех и улыбки – главная награда для нас",

– говорит специалист по связям с общественностью Центра социальной помощи семье и детям "Сокол" Георгий Немчинов.

Подарки и билеты на представления родные мобилизованных получат до 30 декабря. Если сотрудники контакт-центра с кем-то не смогли связаться, то можно самим позвонить по телефону +7 495 870-44-44.

Ранее в Центре поддержки семей мобилизованных на ул. Сергея Радонежского в течение двух недель проходили предновогодние мероприятия для детей с мамами, где можно было проявить свои творческие таланты, научиться чему-то новому и получить призы за участие в конкурсах.