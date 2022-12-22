Образование в Москве: что город делает для учеников и учителей

Новый подход к подготовке школьников к ЕГЭ не отразится на зарплатах педагогов

Московское образование сегодня занимает лидирующие позиции в мире. Это показывают итоги международных исследований, об этом свидетельствуют успехи московских школьников на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. К таким результатам Москва последовательно шла с 2011 года и не собирается останавливаться на достигнутом.

Как отметил мэр Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, количество учащихся в Москве по сравнению с 2010 годом выросло в полтора раза. В сентябре 2022 г. года в городские детские сады, школы и колледжи пришли более 1 миллиона 600 тысяч ребят. Задача властей – не просто обеспечить всех местами в учебных учреждениях (для этого за 10 лет в городе построено почти 500 объектов образования), но и создать условия, чтобы на этой начальной ступени дети получали крепкие базовые знания, которые помогли бы им в будущей профессиональной деятельности.

С этой целью в Москве активно реализуется программа предпрофессиональных классов. Ребята уже в школе погружаются в профессию, получают углубленные знания по профильным предметам и необходимые умения. Занятия в таких предпрофессиональных классах ведут не только школьные учителя, но и сотрудники вузов, а также практикующие специалисты. То, что 10 лет назад начиналось, как эксперимент, сегодня стало нормой: различные предпрофессиональные классы уже открыты в 400 школах города. А с 2022 г. появились и предпрофклассы новой направленности: спортивные, авиастроительные и космические.

"В рейтингах поступающих в вузы выпускники предпрофессиональных классов занимают ведущие строчки. Например, в вузах технической направленности количество детей, которые поступают на бюджетные места по итогам окончания предпрофклассов, увеличилось в 2,5-3 раза",

– сообщила замруководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

Чтобы эта статистика стала еще лучше, со следующего года в столице меняют подход к подготовке выпускников к Единому государственному экзамену. Программа по предметам, изучаемым на базовом уровне, должна быть пройдена в первом полугодии, а с 1 февраля в расписании 11-классников останутся только практикумы по профильным предметам, а также русскому языку, математике, истории, литературе, обществознанию. Уроки физкультуры тоже останутся.

Для посещения практикумов детей разобьют на группы по уровню подготовки, в ходе занятий ученики смогут отработать любые проблемные темы без оценок и контрольных и лучше подготовиться к ЕГЭ в школе.

"Практикумы становятся частью учебного плана, включены в основное расписание школьников. Это отнюдь не перегружает ребенка, а наоборот, позволяет сосредоточиться в рамках его привычного режима дня на подготовке к ЕГЭ, исключая необходимость в дополнительных занятиях, в том числе с репетиторами",

– пояснила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

При этом учебная нагрузка учителей, изучение предметов которых завершится в первом полугодии, сохранится и во втором. В частности, их задействуют в организации практикумов. Соответственно, и в заработной плате они не потеряют.

По словам мэра, размер заработной платы столичных педагогов по итогам 2022 года в среднем составил 125 тысяч рублей. И это не предел, уверяют власти.

"Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, на проблемы, с которыми сталкиваемся, – обеспечить достойный уровень заработной платы московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детей и их будущее. Мы абсолютно точно понимаем свою ответственность за данную работу, будем ее продолжать",

– подчеркнул Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы 21 декабря. Он напомнил, что 2023 год по решению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Это является отличным поводом подумать о том, что еще Москва может и должна сделать для повышения качества и доступности образования.