Россиянам назвали симптомы новой страшной болезни с тяжелыми последствиями

Ннедуг может привести к смерти пациента

По данным Роспотребнадзора, в России стремительно распространяется опасный вирус гриппа А(H1N1)2009, который способен даже приводить к летальному исходу. Недуг развивается быстро – пневмония может появиться уже через сутки после заражения. Эксперты рассказали, по каким симптомам можно диагностировать у себя опасную болезнь.

По их словам, вирус очень похож на тот, который вызвал эпидемию "испанки" в начале XX века. Больше всего риску заражения подвержены дети до 10 лет и взрослые старше 65 лет. Также это касается пациентов с хроническими недугами и онкологией.

Для данного штамма характерно тяжелое течение болезни – заражение нередко приводит острому началу и развитию пневмнонии. Человек может страдать от высокой температуры, одышки, болей в груди, посинения губ и головокружения. Зачастую, вся клиническая картина напоминает обычный грипп.

После излечения у пациента могут возникнуть осложнения в работе легочной системы. Поэтому в период распространения болезни нужно быть крайне внимательными к своему здоровью, стараться не посещать места публичного скопления людей, а также чаще мыть руки.