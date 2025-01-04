Россиянам назвали симптомы новой страшной болезни с тяжелыми последствиями

Россиянам назвали симптомы новой страшной болезни с тяжелыми последствиями
Фото: freepik.com
Ннедуг может привести к смерти пациента

По данным Роспотребнадзора, в России стремительно распространяется опасный вирус гриппа А(H1N1)2009, который способен даже приводить к летальному исходу. Недуг развивается быстро – пневмония может появиться уже через сутки после заражения. Эксперты рассказали, по каким симптомам можно диагностировать у себя опасную болезнь.

По их словам, вирус очень похож на тот, который вызвал эпидемию "испанки" в начале XX века. Больше всего риску заражения подвержены дети до 10 лет и взрослые старше 65 лет. Также это касается пациентов с хроническими недугами и онкологией. 

Для данного штамма характерно тяжелое течение болезни – заражение нередко приводит острому началу и развитию пневмнонии. Человек может страдать от высокой температуры, одышки, болей в груди, посинения губ и головокружения. Зачастую, вся клиническая картина напоминает обычный грипп.

После излечения у пациента могут возникнуть осложнения в работе легочной системы. Поэтому в период распространения болезни нужно быть крайне внимательными к своему здоровью, стараться не посещать места публичного скопления людей, а также чаще мыть руки.

Источник: Российская газета

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей