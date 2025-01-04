Россиянам назвали симптомы новой страшной болезни с тяжелыми последствиями

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По данным Роспотребнадзора, в России стремительно распространяется опасный вирус гриппа А(H1N1)2009, который способен даже приводить к летальному исходу. Недуг развивается быстро – пневмония может появиться уже через сутки после заражения. Эксперты рассказали, по каким симптомам можно диагностировать у себя опасную болезнь.
По их словам, вирус очень похож на тот, который вызвал эпидемию "испанки" в начале XX века. Больше всего риску заражения подвержены дети до 10 лет и взрослые старше 65 лет. Также это касается пациентов с хроническими недугами и онкологией.
Для данного штамма характерно тяжелое течение болезни – заражение нередко приводит острому началу и развитию пневмнонии. Человек может страдать от высокой температуры, одышки, болей в груди, посинения губ и головокружения. Зачастую, вся клиническая картина напоминает обычный грипп.
После излечения у пациента могут возникнуть осложнения в работе легочной системы. Поэтому в период распространения болезни нужно быть крайне внимательными к своему здоровью, стараться не посещать места публичного скопления людей, а также чаще мыть руки.
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