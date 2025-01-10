Врач предупредила о риске обострения хронических болезней после праздников

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Обилие вкусной пище на новогодних и рождественских столах может спровоцировать обострение хронических болезней, утверждает врач-диетолог Майра Рау. По ее словам, последствия праздничного переедания многие могут ощутить сразу же после окончания торжеств.
Медик отметила, что проблемы появляются из-за набора тяжелой и калорийной пищи, которую мешают с алкоголем. К примеру, заедают салаты с майонезом запеченой уткой или гусем, налегают на колбасы и бутерброды.
"Становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний", – говорит она.
Рау указала, что перед праздничным ужином не стоит пренебрегать другими приемами пищи. Игнорирование этого правила приведет к перееданию за новогодним столом. Также желательно в процессе не забывать пить достаточное количество воды, чтобы избежать излишеств, нарушения водного баланса и отеков.
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