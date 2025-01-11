Психолог раскрыла неочевидные симптомы тревожности

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
910 новости
Повышенный уровень тревожности является распространенной проблемой в современном мире. Это не является болезнью, но может приводить к усугублению состояния человека, обострению хронических недугов и появлению новых. Психолог Наталья Наумова назвала неочевидные симптомы, которые являются маркерами тревоги.
Специалист утверждает, что повышенную тревожность может провоцировать любая жизненная ситуация, включая ссоры на работе или смена должности. Но также к этому приводят детские травмы, наследственность или какие-то психологические особенности.
Женщины опасаются действия властей