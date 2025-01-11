Психолог раскрыла неочевидные симптомы тревожности

Проблемы могут появиться даже после незначительного жизненного события

Повышенный уровень тревожности является распространенной проблемой в современном мире. Это не является болезнью, но может приводить к усугублению состояния человека, обострению хронических недугов и появлению новых. Психолог Наталья Наумова назвала неочевидные симптомы, которые являются маркерами тревоги.

Первый – человек замечает только плохое в жизни. У его знакомых появляется ощущение, что все хорошее он игнорирует или не акцентирует внимание.

Второе – появление страха перед всем новым, раздражение и срывы агрессии на окружающих.

Третье – у человека начинает сильно падать самооценка, появляется скованность, которая часто чередуется с повышенной возбудимостью.

Четвертое – пассивность и безынициативность. Человек не хочет с кем-либо общаться или куда-то выходить.

Специалист утверждает, что повышенную тревожность может провоцировать любая жизненная ситуация, включая ссоры на работе или смена должности. Но также к этому приводят детские травмы, наследственность или какие-то психологические особенности.