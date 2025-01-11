Психолог раскрыла неочевидные симптомы тревожности

Психолог раскрыла неочевидные симптомы тревожности
Фото: unsplash.com
Проблемы могут появиться даже после незначительного жизненного события

Повышенный уровень тревожности является распространенной проблемой в современном мире. Это не является болезнью, но может приводить к усугублению состояния человека, обострению хронических недугов и появлению новых. Психолог Наталья Наумова назвала неочевидные симптомы, которые являются маркерами тревоги.

  • Первый – человек замечает только плохое в жизни. У его знакомых появляется ощущение, что все хорошее он игнорирует или не акцентирует внимание.
  • Второе – появление страха перед всем новым, раздражение и срывы агрессии на окружающих. 
  • Третье – у человека начинает сильно падать самооценка, появляется скованность, которая часто чередуется с повышенной возбудимостью.
  • Четвертое – пассивность и безынициативность. Человек не хочет с кем-либо общаться или куда-то выходить.

Специалист утверждает, что повышенную тревожность может провоцировать любая жизненная ситуация, включая ссоры на работе или смена должности. Но также к этому приводят детские травмы, наследственность или какие-то психологические особенности.

Источник: Вечерняя Москва

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