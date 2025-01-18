Невролог назвал способы снизить риск развития деменции

Важно придерживаться нескольких важных правил

Деменция является довольно неприятным недугом, поскольку страдает от нее не только больной, но и его близкие. Быть обузой в пожилом возрасте – страх многих людей. Однако есть способы, которые могут помочь избежать развития болезни или хотя бы замедлить процесс. Об этом рассказала невролог Елена Мирошник.

По словам врача, в первую очередь нужно поддерживать здоровье сосудов, поскольку сосудистый тип деменции является одним из самых распространенных. Он появляется, когда нарушается кровоснабжение мозга на фоне перенесенных инсультов или инфарктов. Поэтому активная жизнь и занятия спортом положительно сказываются на профилактике недуга.

Также важно занимать свой мозг различной интеллектуальной деятельностью. Это может быть чтение или решение логических задач и головоломок. Крайне важно следить за гипертонией, диабетом и высоким уровнем холестерина, чтобы не допустить развития деменции.

Поможет защитить от болезни мозга и правильная диета, богатая овощами, фруктами, полезными жирами. Идеальной среди всех считается средиземноморская.

И последнее, снижение когнитивных способностей замедляет поддержание социальных связей. Человек, который активно вовлечен в общественную жизнь, медленнее стареет и дольше сохраняет живой и подвижный ум.