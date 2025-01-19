Врач раскрыл, как связана осанка и головные боли

Врач раскрыл, как связана осанка и головные боли
Фото: freepik.com
Неправильный изгиб позвоночника провоцирует появление проблем со здоровьем

Плохая осанка может оказывать влияние на здоровье многих органов и приводить к развитию неприятных симптомов. Например, с этой проблемой могут быть связаны головные боли, утверждает реабилитолог Сергей Агапкин.

Если человек сутулится, у него увеличивается изгиб позвоночника в грудном отделе, то в действительности это может приводить к появлению головных болей из-за нарушения кровотока. Однако нельзя говорить, что эта причина – единственная. Существует масса других недугов, которые провоцируют развитие мигрени или головных болей.

К примеру, доктор Мясников утверждает, что при нарушениях кровотока у человека может появляться головная боль с аурой. К примеру, он начинает слышать несуществующие звуки, ощущать ненастоящие запахи или видеть различные фигуры перед собой. Такое состояние является потенциально опасным и требует обращения за помощью к специалистам.

Источник: Смотрим

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