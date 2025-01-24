Психиатр назвал неожиданные первые признаки слабоумия

Психиатр назвал неожиданные первые признаки слабоумия
Фото: unsplash.com
Болезнь может некоторое время развиваться скрыто

Люди, у кого есть родственники с деменцией, должны внимательно следить за своим состоянием уже с 40 лет, обращая на признаки начала дегенеративных заболеваний. Недуг может начать проявлять себя гораздо раньше, чем принято, и если обнаружить его на ранних стадиях, есть вероятность существенно снизить скоростьего развития.

По словам психиатра Дэниела Амена, одним из первых неожиданных признаков начала деменции является значительное сокращение концентрации внимания.

"Болезнь Альцгеймера поражает мозг и, как правило, начинается в гиппокампе, где хранятся новые воспоминания и новые знания", – поясняют специалисты.

Еще одним признаком, который легко пропустить, является депрессия. Это состояние способно в два раза повышать риск нарушений в работе головного мозга у женщин и в четыре раза у мужчин. Также заметное снижение способности запоминать информацию является еще одним показателем проблем.

Следующий ранний тревожный звоночек – это недальновидность и импульсивность. Например, это может включать принятие плохих финансовых решений или участие в ненужных спорах.

Источник: The Daily Mail

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