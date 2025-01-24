Маркетинговый трюк: какие витамины лучше не принимать

Перед курсом новых препаратов всегда лучше сдать анализы

Спрос на различные витамины и пищевые добавки в последнее время сильно вырос. Кому-то их употребление и правда положено по состоянию здоровья, но довольно часто эта тенденция – лишь дань современной моде. Эксперты женского журнала "Клео.ру" рассказали, какие из препаратов представляют собой исключительно маркетинговый ход и почему их лучше не принимать.

Не стоит покупать различные витаминные комплексы для "волос, ногтей и кожи". Довольно часто производитель добавляет туда обычные минералы, которые легко получить с пищей. И от одних добавок внешний вид вряд ли улучшится.

Витамины "для энергии" тоже не спасут от усталости. В действительности, для этого достаточно устроить себе выходной, поспать в достатке и не нервничать.

Детокс-комплексы – не более, чем уловка продавцов. Избавлением от токсинов занимается печень, и никакими другими способами вывести их не выйдет.