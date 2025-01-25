Врач назвала полезные свойства кефира для пожилых

Он положительно сказывается на работе всего организма

Некоторые продукты помогают эффективнее проводить профилактику различных заболеваний. К числу таких относится кефир, который считается российским суперфудом из-за своих полезных свойств. Особенно напиток хорошо сказывается на здоровье пожилых людей, утверждает врач-эндокринолог Оксана Михалева.

По ее словам, белок из кефира усваивается в разы проще, поскольку он уже частично расщеплен. Также в нем есть множество полезных для организма витаминов. Кисломолочный продукт обладает антисептическими свойствами, защищает от дисбактериоза, положительно сказываясь на работе микрофлоры кишечника.

"Микрофлора кишечника – это практически 50% нашего иммунитета. Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом иммунная система ослабевает", – говорит специалист.

Кефир помогает в профилактике запоров, улучшает состояние костей из-за содержания кальция, а также защищает от появления рака, уменьшая воздействия патогенов на клетки кишечника.