Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Некоторые продукты помогают эффективнее проводить профилактику различных заболеваний. К числу таких относится кефир, который считается российским суперфудом из-за своих полезных свойств. Особенно напиток хорошо сказывается на здоровье пожилых людей, утверждает врач-эндокринолог Оксана Михалева.
По ее словам, белок из кефира усваивается в разы проще, поскольку он уже частично расщеплен. Также в нем есть множество полезных для организма витаминов. Кисломолочный продукт обладает антисептическими свойствами, защищает от дисбактериоза, положительно сказываясь на работе микрофлоры кишечника.
"Микрофлора кишечника – это практически 50% нашего иммунитета. Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом иммунная система ослабевает", – говорит специалист.
Кефир помогает в профилактике запоров, улучшает состояние костей из-за содержания кальция, а также защищает от появления рака, уменьшая воздействия патогенов на клетки кишечника.
Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах
Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште