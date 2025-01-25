Врач назвала полезные свойства кефира для пожилых

Врач назвала напиток, защищающий пожилых людей от рака
Фото: freepik.com
Он положительно сказывается на работе всего организма

Некоторые продукты помогают эффективнее проводить профилактику различных заболеваний. К числу таких относится кефир, который считается российским суперфудом из-за своих полезных свойств. Особенно напиток хорошо сказывается на здоровье пожилых людей, утверждает врач-эндокринолог Оксана Михалева.

По ее словам, белок из кефира усваивается в разы проще, поскольку он уже частично расщеплен. Также в нем есть множество полезных для организма витаминов. Кисломолочный продукт обладает антисептическими свойствами, защищает от дисбактериоза, положительно сказываясь на работе микрофлоры кишечника.

"Микрофлора кишечника – это практически 50% нашего иммунитета. Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом иммунная система ослабевает", – говорит специалист.

Кефир помогает в профилактике запоров, улучшает состояние костей из-за содержания кальция, а также защищает от появления рака, уменьшая воздействия патогенов на клетки кишечника.

Источник: Газета.ру

Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах

Украине выставили три условия для введения санкций против России

Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей