Онколог развеяла пять популярных мифов о раке

Биопсия, вопреки расхожему мнению, не приводит к росту опухоли

За последние годы диагностика онкологических заболеваний шагнула крайне далеко. Однако осведомленность людей о болезни еще не достаточно высокая, из-за чего в обществе часто курсируют различные мифы о заболевании. Онколог Мария Заболотная развеяла пять самых распространенных заблуждений о раке.

1. Онкологию нельзя передать по наследству. Злокачественное образование не переходит от ребенка к родителю, по родству передаются только генетические мутации, которые могут вызывать поломку в работе клеток. Наследственность стоит рассматривать в том случае, если в роду есть два и более случаев рака.

2. Заразиться онкологией нельзя. Однако можно подхватить болезнь, которая приведет к появлению злокачественного новообразования. Чаще всего это вызывают различные вирусные инфекции.

3. Повреждение опухоли не приводит к ее росту. Рост образования происходит из-за ее особенностей, а не различных манипуляций. Прикосновение к ней или воздействие теплом не способствует появлению более агрессивных клеток.

4. Родинки не могут превратиться в опухоль. В действительности меланома появляется сама по себе. У людей старшего возраста новые родинки не возникают, поэтому любое обнаруженное образование после 60 лет – это повод обратиться к врачу.

5. Не всегда онкомаркер помогает найти рак на ранней стадии. Бывает так, что выявленные белки лишь указывают, что в ткани происходит плохой процесс. Иногда бывает и другая ситуация – когда онкология прогрессирует, но анализ ее не находит. Поэтому чаще всего диагноз ставят на основе комплексного изучения.