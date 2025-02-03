Онколог развеяла пять популярных мифов о раке

Онколог развеяла пять популярных мифов о раке
Фото: freepik.com
Биопсия, вопреки расхожему мнению, не приводит к росту опухоли

За последние годы диагностика онкологических заболеваний шагнула крайне далеко. Однако осведомленность людей о болезни еще не достаточно высокая, из-за чего в обществе часто курсируют различные мифы о заболевании. Онколог Мария Заболотная развеяла пять самых распространенных заблуждений о раке.

1. Онкологию нельзя передать по наследству. Злокачественное образование не переходит от ребенка к родителю, по родству передаются только генетические мутации, которые могут вызывать поломку в работе клеток. Наследственность стоит рассматривать в том случае, если в роду есть два и более случаев рака. 

2. Заразиться онкологией нельзя. Однако можно подхватить болезнь, которая приведет к появлению злокачественного новообразования. Чаще всего это вызывают различные вирусные инфекции. 

3. Повреждение опухоли не приводит к ее росту. Рост образования происходит из-за ее особенностей, а не различных манипуляций. Прикосновение к ней или воздействие теплом не способствует появлению более агрессивных клеток. 

4. Родинки не могут превратиться в опухоль. В действительности меланома появляется сама по себе. У людей старшего возраста новые родинки не возникают, поэтому любое обнаруженное образование после 60 лет – это повод обратиться к врачу.

5. Не всегда онкомаркер помогает найти рак на ранней стадии. Бывает так, что выявленные белки лишь указывают, что в ткани происходит плохой процесс. Иногда бывает и другая ситуация – когда онкология прогрессирует, но анализ ее не находит. Поэтому чаще всего диагноз ставят на основе комплексного изучения.

Источник: Газета.ру

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