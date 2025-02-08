Врач рассказала, как избежать неприятных последствий сидячей работы

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Сидячая работа является одной из главных причин возникновения геморроя. Отсутствие движения в области бедер приводит к застойным процессам, которые, в свою очередь, провоцируют развитие заболевания. Врач-колопроктолог Анна Захарова рассказала, как избежать негативных последствий для здоровья, если в течение недели приходится много времении проводить сидя.
Самой вредной, по словам медика, является привычка сидеть нога на ногу. В таком положении кровоток замедляется еще сильнее, что в итоге способствует не только развитию геморроя, но и варикоза нижних конечностей. Дополнительно усугубляют проблемы с питанием нехватка клетчатки в рационе, злоупотребление жирной пищей и фаст-фудом.
Лучшей профилактикой геморроя является прогулка – это можно практиковать даже в обеденный перерыв. Полезными являются также плавание и легкий бег, которые укрепляют мышцы малого таза. Дополнительно нужно включать в ежедневный рацион овощи и фрукты, которые помогут стимулировать перистальтику кишечника, и пить много воды для правильной дефикации.
"Забота о здоровье не требует кардинальных изменений в образе жизни, но эти простые меры помогут снизить риски и сохранить хорошее самочувствие надолго", – отметила специалист.
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