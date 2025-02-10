Врач Фарисеева: некоторые эндокринные болезни приводят к мерзущим ногам

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Пожилые люди довольно часто сталкиваются с проблемой мерзущих ног – это может быть симпомом эндокринного заболевания, от которого страдает человек или даже не догадывается о его наличии, утверждает врач Наталья Фарисеева.
К примеру, нарушения работы щитовидной железы, гипотериоз или диабет довольно часто провоцируют подобные трудности. Порой, холодными ноги бывают и из-за атеросклероза, когда ухуджается кровоток в артериях – это встречается у людей старшего возраста.
При этом если ноги начали сильно мерзнуть у молодого пациента, то тут нужно быть особенно осторожными. В первую очередь потому, что это может оказаться симптомом эндартериита – воспалением внутренних оболочек артерий.
"Люди жалуются на постоянный холод в конечностях, и также появляется нечувствительность стоп, различные покалывания и парестезии", – сообщила специалист.
По ее словам, в таких случаях нужно обращаться за помощью к специалисту.
Украинцы захотели ввода иностранных солдат для противостояния российской армии
В ЕС возмущены ситуацией, учитывая огромные траты на военные нужды Украины