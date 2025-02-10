Врач Фарисеева: некоторые эндокринные болезни приводят к мерзущим ногам

Врач назвала неожиданную причину вечно мерзущих ног
Фото: unsplash.com
Нарушения в работе щитовидной железы сказываются в том числе и на сосудах

Пожилые люди довольно часто сталкиваются с проблемой мерзущих ног – это может быть симпомом эндокринного заболевания, от которого страдает человек или даже не догадывается о его наличии, утверждает врач Наталья Фарисеева.

К примеру, нарушения работы щитовидной железы, гипотериоз или диабет довольно часто провоцируют подобные трудности. Порой, холодными ноги бывают и из-за атеросклероза, когда ухуджается кровоток в артериях – это встречается у людей старшего возраста.

При этом если ноги начали сильно мерзнуть у молодого пациента, то тут нужно быть особенно осторожными. В первую очередь потому, что это может оказаться симптомом эндартериита – воспалением внутренних оболочек артерий.

"Люди жалуются на постоянный холод в конечностях, и также появляется нечувствительность стоп, различные покалывания и парестезии", – сообщила специалист.

По ее словам, в таких случаях нужно обращаться за помощью к специалисту.

Источник: News.ru

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