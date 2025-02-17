Врач назвал неожиданный симптом рака

Он появляется при наличии метастаз

Боль в костях – симптом довольно неспецифический. Он может указывать не только на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но также и на наличие онкологического заболевания, утверждает врач Петр Глазунов.

Специалист пояснил, что в костях нет нервных окончаний, которые могут сигнализировать о болевых ощущениях. Однако они имеются в надкостнице – слое соединительной ткани, которая покрывает костяной каркас. Поэтому болеть все может из-за травм, воспаления, нарушении обмена веществ и при наличии злокачественных образований.

"Метастазы рака других органов также могут привести к болям в костях. Но стоит помнить, что кости укрыты другими тканями и соседствуют с внутренними органами, которые тоже могут быть источником боли", – говорит медик.

Он напомнил, что помимо прочего есть боль в суставах, местах крепления сухожилий и связок, мышцах и коже. Реальную причину симптома нужно искать вместе с врачом и не стоит заниматься самолечением.