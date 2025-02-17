Ученые раскрыли пользу объятий для здоровья

Контакт помогает справиться с депрессией и стрессом

Физическая нежность оказывает благоприятное влияние на здоровье человека – как физическое, так и ментальное. К такому выводу пришли ученые после продолжительных исследований.

По их словам, прикосновения, объятия и поцелуи положительно сказываются на продолжительности и качестве сна, помогают бороться с высоким давлением, усталостью, а также болью и депрессией. Специалисты заметили, что чем чаще люди трогают друг друга, тем реже они страдают от повышенной тревожности.

Лучше всего ситуация складывается в паре, где у возлюбленных есть регулярные физические контакты. Например, если они обнимают друг друга перед сном, то на утро их настроение значительно лучше.

Сообщается, что прикосновения во время ссоры помогают снизить уровень напряжения, а регулярные поцелуи повышают удовлетворенность отношениями.

Дополнительно физический контакт создает ощущение безопасности. Женщины, которые держали за руку своего партнера во время исследования, демонстрировали меньшую активность в зонах мозга, отвечающих за страх.

При этом нехватка близости приводит к противоположному эффекту. У человека повышается уровень стресса и одиночества, растет риск возникновения депрессии. Ученые полагают, что это связано с работой центров удовольствия, которые задействуются при прикосновении.