В Белоруссии запретили российскую гречку после инцидента с маслом

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В Белоруссии внесли российскую гречку от производителя "Фермер" в реестр запрещенной в стране продукции из-за ее "опасных свойств". Известно, что крупа производится в Барнауле.
Продукцию компании запрещено ввозить в республику, а уже поставленную изымут из обращения. Запрет действует с 11 января.
Белорусский Госкомитет принял решение, поскольку показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут". В результате Минск предписал устранить существующие нарушения.
Инцидент произошел вскоре после того, как как российский Россельхознадзор заявил об обнаружении в некоторых твердых сырах белорусского производства кишечной палочки. В Минске назвали подобные заявления "фейковыми вбросами", цель которых дискредитировать продукцию республики.
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