Беларусь обвинила Россельхознадзор в фейках

Белоруссия накинулась на Россию: "Фейковый вброс"
Фото: freepik.com
Скандал произошел из-за сыра

Минсельхоз Белоруссии отреагировал на новости о выявлении кишечной палочки в некоторых твердых сырах белорусского производства. В ведомстве утверждают, что это является "фейковым вбрсом".

Ранее Россельхознадзор сообщил, что нашел опасные бактерии в продукции компании "Молочный мир". Пробы брали в Щучинском филиале одноименного предприятия в Беларуси. Поскольку нарушения выявили впервые, в отношении продукции предприятия усилили меры таможенного контроля.

При этом в Минске отвергают все заявления в адрес собственной молочной продукции.

"Попытку дискредитировать качественную белорусскую продукцию можно считать провалившейся", – накинулось белорусское ведомство на российское.

В министерстве отметили, что компания "Молочный мир" подвергает всю свою продукцию строгому контролю и тестирует в аккредитованных лабораториях. По результатам регулярных проверок все молочные товары являются безопасными и соответствуют санитарным нормам. Производитель намерен обратиться в суд для разбирательства по данному вопросу и восстановления деловой репутации.

Ранее в Узбекистане предложили в отместку ужесточить визовый режим с Россией.

Источник: Минсельхоз Беларуси

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