Расшифровано провокационное заявление американцев

На фоне предстоящих выборов в Белоруссии оппозиция может предпринять попытку устроить госпереворот в республике и свергнуть Лукашенко. Такое мнение высказал эксперт Василий Дандыкин в ответ на недавнее заявление Госдепа США.

Ранее американское ведомство опубликовало призыв к своим гражданам срочно покинуть Белоруссию. В сообщении было сказано, что им может грозить задержание.

Политолог напомнил, что ранее в стране уже предпринимали попытку устроить революцию и не исключено, что от нее так и не отказались. Сейчас оппозиция заявляет о поддержке "полка имени Калиновского", который воюет на стороне украинцев, а Светлана Тихановская регулярно выступает с пламенными речами и ждет свержения Лукашенко. По его словам, это может привести к беспорядкам в республике – таким же, которые недавно произошли в Грузии.

Сейчас США публикацией сомнительных сообщений пытаются оказать психологическое давление, уверен Дандыкин.

"Я думаю, что наши союзники в Белоруссии готовы к таким делам. Но это значит, что и мы должны быть готовы оказать им помощь", – указал он.

Политолог Сергей Марков также отмечает, что призыв Госдепа США может быть связан с подготовкой к мятежу или провокацией со стороны ВСУ – вероятно, демократы хотят таким образом сделать прощальный подарок России и Дональду Трампу.