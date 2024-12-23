Эксперт Дандыкин заявил о риске госпереворота в Белоруссии

Госпереворот в Белоруссии и свержение Лукашенко: что известно
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Расшифровано провокационное заявление американцев

На фоне предстоящих выборов в Белоруссии оппозиция может предпринять попытку устроить госпереворот в республике и свергнуть Лукашенко. Такое мнение высказал эксперт Василий Дандыкин в ответ на недавнее заявление Госдепа США.

Ранее американское ведомство опубликовало призыв к своим гражданам срочно покинуть Белоруссию. В сообщении было сказано, что им может грозить задержание.

Политолог напомнил, что ранее в стране уже предпринимали попытку устроить революцию и не исключено, что от нее так и не отказались. Сейчас оппозиция заявляет о поддержке "полка имени Калиновского", который воюет на стороне украинцев, а Светлана Тихановская регулярно выступает с пламенными речами и ждет свержения Лукашенко. По его словам, это может привести к беспорядкам в республике – таким же, которые недавно произошли в Грузии.

Сейчас США публикацией сомнительных сообщений пытаются оказать психологическое давление, уверен Дандыкин.

"Я думаю, что наши союзники в Белоруссии готовы к таким делам. Но это значит, что и мы должны быть готовы оказать им помощь", – указал он.

Политолог Сергей Марков также отмечает, что призыв Госдепа США может быть связан с подготовкой к мятежу или провокацией со стороны ВСУ – вероятно, демократы хотят таким образом сделать прощальный подарок России и Дональду Трампу. 

Источник: News.ru
По теме

В Финляндии назвали одно четкое условие завершения СВО

В Европе чувствуется усталость от конфликта

Западные "воздушные хулиганы" придумали способ поиздеваться над армией России

Иностранные летчики специально нарываются на неприятности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей