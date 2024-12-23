Госдеп США призвал американцев срочно уехать из Белоруссии

Американцы заявили о большой опасности

Государственный департамент США выпустил срочное сообщение, в котором попросил американских граждан отказаться от поездки в Белоруссию. Тех, кто уже прибывает в стране, в ведомстве настоятельно рекомендовали срочно покинуть ее территорию.

В Госдепе утверждают, что сейчас нахождение в республике соответствует четвертому уровню опасности.

"Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США, проживающим в Беларуси или направляющимся в нее", – указано в сообщении.

При этом американцев предупредили, что контрольно пропускные пункты на границах сЛитвой, Польшей, Латвией и Украиной могут быть закрыты без предварительного уведомления.

Такое сообщение в ведомстве распространили за месяц до президентских выборов в Белоруссии. В прошлый раз они обернулись массовыми протестами. Запад заявил об отказе принимать их результаты и признавать статус Лукашенко как легитимного президента.