Госдеп США призвал американцев срочно уехать из Белоруссии

Госдеп выступил со срочным призывом к гражданам из-за Белоруссии
Фото: Zscout370 / wikimedia.org
Американцы заявили о большой опасности

Государственный департамент США выпустил срочное сообщение, в котором попросил американских граждан отказаться от поездки в Белоруссию. Тех, кто уже прибывает в стране, в ведомстве настоятельно рекомендовали срочно покинуть ее территорию.

В Госдепе утверждают, что сейчас нахождение в республике соответствует четвертому уровню опасности. 

"Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США, проживающим в Беларуси или направляющимся в нее", – указано в сообщении.

При этом американцев предупредили, что контрольно пропускные пункты на границах сЛитвой, Польшей, Латвией и Украиной могут быть закрыты без предварительного уведомления.

Такое сообщение в ведомстве распространили за месяц до президентских выборов в Белоруссии. В прошлый раз они обернулись массовыми протестами. Запад заявил об отказе принимать их результаты и признавать статус Лукашенко как легитимного президента.

Источник: Госдеп США

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