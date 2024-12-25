Подобную акцию американцы совершают не в первый раз

Заявление американского Госдепа о том, что граждане США должны в срочном порядке покинуть территорию Белоруссии, является наглой провокацией. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Она отметила, что основная цель подобных вбросов – нагнетание напряженности в преддверии государственных выборов в республике.

Ранее Госдеп США опубликовал призыв к американцам, указав, что сейчас находиться на территории Белоруссии опасно. Они отметили, что это связано с "произвольным применением белорусскими властями местных законов" и "риском задержания".

Мария Захарова напомнила, что ранее с аналогичными провокационными действиями США выступали в августе 2023 года.

"Это излюбленная тактика. Они используют ее, чтобы нагнетать напряженность, выступать с некими или завуалированными угрозами в преддверии важных в первую очередь электоральных процессов", – подчеркнула дипломат.

Представитель российского МИД заметила, что так американцы часто поступают в отношении тех стран, которые не посягнули им на верность, чтобы окаывать влияние на выборы.

Эксперты, в свою очередь, полагают, что после проведения президентских выборов в Белоруссии оппозиция при помощи Запада действительно может предпринять попытку госпереворота в республике.