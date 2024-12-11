Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко

Свержение Лукашенко в Белоруссии: что известно
Александр Лукашенко. Фото: wikimedia.org
Совсем скоро в республике пройдут новые выборы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала новое заявление о свержении Александра Лукашенко. Она утверждает, что глава страны может лишиться своей власти после силового переворота, в котором будет принимать участие полк имени Калиновского.

Оппозиционерка указала, что сейчас белорусы очень уважительно относятся к представителям воинского формирования. Поэтому в случае удачной попытки переворота они могут войти в новый состав армии Белоруссии.

"Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет", – заявила она.

По ее словам, представители белорусской оппозиции проработали массу сценариев для того, чтобы убрать Александра Лукашенко – часть из них мирные, другие нет, но более вероятен "двоцовый переворот". Тихановская также призвала членов своей команды быть готовыми к тому, что скоро действующий президент будет свергнут.

Ожидается, что выборы в Белоруссии состоятся в конце января 2025 года. Александр Лукашенко прошел официальную процедуру регистрации своей кандидатуры и будет претендовать на пост в седьмой раз.

При этом ранее представители белорусской оппозиции выдвигали претензии Светлане Тихановской, которую на Западе считают избранным президентом республики. Они обвиняли ее в коррупционных схемах при реализации зарубежных грантов.

Источник: РБК
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