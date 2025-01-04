Врачи нашли легкий способ справиться с запором

Для этого понадобится только правильно дышать

Британские ученые обнаружили, что справиться с легким запором можно очень просто и без использования медикаментов. Для это понадобится простая техника, которая будет способствовать дефикации кишечника.

По словам специалистов, заставить пищеварительную систему работать можно с помощью имитации надувания шарика или задувание свечи. В некоторых случаях для удобства можно использвать стаканчик с трубочкой, которые попомните лучше выполнить упражнение.

врачи рассказали, что прием помогает лучше задействовать; мышцы и нервы, которые способствуют облегчению стула и делают его более комфортным. Дополнительно техника помогает решить проблему появления и обострения геморроя.