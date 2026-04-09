Слава рассказала, как поссорилась с Успенской из-за Киркорова

Поп-король стал камнем преткновения

Певица Слава дала откровенное интервью блогеру Олегу Пилягину. В беседе, опубликованной в его Telegram-канале, артистка наконец объяснила, почему между ней и Любовью Успенской пробежала черная кошка. Причина – примирение с Филиппом Киркоровым.

По словам исполнительницы хита "Одиночество", Успенская сама набрала ее после того, как узнала о воссоединении с поп-королем. И устроила разнос. Назвала Славу "плохой" и заявила, что простить такой поступок не в силах.

Сама героиня скандала признается: ей очень тяжело, потому что она искренне дорожит отношениями с коллегой. Но изменить ничего не может.

"Мы все отходчивые. Мы всегда ссоримся, проходит пара лет, и мы миримся. И Филипп – хороший человек, и Люба – замечательная. Я думаю, это все от жару и других людей", – поделилась артистка.

Ирония в том, что конфликт не помешал ей помириться с Киркоровым еще осенью 2024-го. Случилось это на караоке-вечеринке. В знак примирения Слава спела для него хит Успенской "Единственному, нежному".

Месяц назад Слава уже попадала в скандал из-за срыва концерта в Пензе. Тогда она вышла на сцену в невменяемом состоянии, зрители требовали вернуть деньги за билеты, а сама певица позже рыдала в соцсетях и признавалась, что "не хотела выносить такого позора".