Певица Слава чуть не заплакала после решения суда по квартире Долиной

"Боже, не верится": Слава пришла в восторг после решения суда по делу Долиной
Фото: АГН Москва
Певица не может поверить в исход

Певица Слава заявила, что после решения Верховного суда по делу о пятикомнатной квартире, за которую судилась Лариса Долина с покупательницей Полиной Лурье, восторжествовала справедливость.

Эмоциональная Слава была даже готова заплакать.

"Справедливость восторжествовала… Боже, даже не верится", – поделилась исполнительница на своей странице в соцсетях.

Кстати, до этого Сланевская жаловалась, что не может реализовать ни одну свою недвижимость. Слава называла Долину виновником этих проблем, утверждая, что после истории с джазовой певицей покупатели отказались идти с ней на сделку, боясь, что окажутся на месте Полины Лурье.

16 декабря ВС признал Лурье собственником элитного жилья в центре Москвы. Таким образом, решения нижестоящих инстанций были отменены.

Кстати, защита Лурье заявила, что доводы о влиянии мошенников на певицу не получили подтверждения в ходе гражданского процесса. Ни сотрудники банков, ни риэлторы не зафиксировали признаков давления либо неадекватного поведения продавца. 

Лурье заявила в суде, что у нее двое детей и она не является профессиональным риэлтором, и не могла знать о мошенниках. Квартиру она искала через агентов.

"Лариса Александровна сама говорила мне, что это ее не единственное жилье", – пояснила она.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
